Današnja cena kriptovalute Froggie v živo je 0.003726 USD. Tržna kapitalizacija FROGGIE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FROGGIE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Froggie (FROGGIE) v živo je $ 0.003726, s spremembo 15.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FROGGIE v USD je $ 0.003726 na FROGGIE.
Kriptovaluta Froggie je trenutno na #3801. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 FROGGIE. V zadnjih 24 urah se je FROGGIE trgovalo med $ 0.002871 (najnižje) in $ 0.003944 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0900423722044794, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000943851277787579.
V kratkoročni uspešnosti se je FROGGIE premaknil -1.36% v zadnji uri in -0.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.82K.
Tržne informacije Froggie (FROGGIE)
No.3801
$ 0.00
$ 0.00
$ 55.82K
$ 55.82K
$ 3.73M
$ 3.73M
0.00
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Froggie je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.82K. Obstoječa ponudba FROGGIE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.73M.
Zgodovina cene Froggie, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002871
$ 0.002871
24H Nizka
$ 0.003944
$ 0.003944
24H Visoka
$ 0.002871
$ 0.002871
$ 0.003944
$ 0.003944
$ 0.0900423722044794
$ 0.0900423722044794
$ 0.000943851277787579
$ 0.000943851277787579
-1.36%
+15.32%
-0.78%
-0.78%
Zgodovina cen Froggie (FROGGIE) v USD
Sledite spremembam cen Froggie za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00049499
+15.32%
30 dni
$ -0.012204
-76.62%
60 dni
$ -0.048844
-92.92%
90 dni
$ -0.016274
-81.37%
Današnja sprememba cene Froggie
Danes je FROGGIE zabeležil spremembo $ +0.00049499 (+15.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Froggie
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.012204 (-76.62%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Froggie
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FROGGIE spremenil za $ -0.048844 (-92.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Froggie
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.016274 (-81.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Froggie (FROGGIE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Froggie
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Froggie, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Froggie?
Several key factors influence Froggie (FROGGIE) token prices:
Community Activity: Social media buzz, holder engagement, and viral marketing campaigns drive demand.
Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.
Utility & Use Cases: Real-world applications and ecosystem development enhance long-term value.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor confidence.
Partnership Announcements: Strategic collaborations often trigger price movements.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.
Meme Culture: As a meme token, internet trends and viral content significantly impact its popularity and price.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Froggie?
People want to know Froggie (FROGGIE) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time pricing to execute profitable buy/sell orders. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. The volatile nature of cryptocurrencies means prices can change rapidly, making current pricing crucial for risk management and profit maximization in this speculative market.
Napoved cene za kriptovaluto Froggie
Napoved cene Froggie (FROGGIE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FROGGIE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Froggie (FROGGIE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Froggie lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Froggie v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FROGGIE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Froggie.
O Froggie
FROGGIE is a digital asset that operates within the blockchain space. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem, facilitating transactions and incentivizing user participation. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. FROGGIE's issuance model is pre-determined and transparent, contributing to its reputation for reliability. Typical uses of FROGGIE include transactions within its native platform, staking for network governance, and as a reward for various forms of user engagement. Its role within its ecosystem is integral, providing both utility and incentive for continued growth and development.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Froggie
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Froggie? Nakup FROGGIE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Froggie. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Froggie (FROGGIE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Froggie bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Froggie
Z lastništvom kriptovalute Froggie se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Froggie?
Če bi kriptovaluta Froggie rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Froggie.
Koliko je kriptovaluta Froggie vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Froggie je $ 0.003726. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Froggie še vedno dobra naložba?
Froggie ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FROGGIE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Froggie?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Froggie v vrednosti $ 55.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Froggie?
Cena kriptovalute FROGGIE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Froggie v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FROGGIE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Froggie?
Na ceno FROGGIE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,367.73
+1.55%
ETH
3,440.89
+4.34%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.095
+0.21%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FROGGIE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FROGGIE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Froggie gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Froggie letos rasla?
Cena kriptovalute Froggie bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Froggie (FROGGIE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:54:31 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.