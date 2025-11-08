Današnja cena Froggie

Današnja cena kriptovalute Froggie (FROGGIE) v živo je $ 0.003726, s spremembo 15.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FROGGIE v USD je $ 0.003726 na FROGGIE.

Kriptovaluta Froggie je trenutno na #3801. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 FROGGIE. V zadnjih 24 urah se je FROGGIE trgovalo med $ 0.002871 (najnižje) in $ 0.003944 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0900423722044794, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000943851277787579.

V kratkoročni uspešnosti se je FROGGIE premaknil -1.36% v zadnji uri in -0.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.82K.

Tržne informacije Froggie (FROGGIE)

Uvrstitev No.3801 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Froggie je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.82K. Obstoječa ponudba FROGGIE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.73M.