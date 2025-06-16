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Цена StandX DUSD (DUSD)

USD

График цены StandX DUSD (DUSD) в реальном времени

$0,999998
$0,999998$0,999998
0,00%(1D)

Цена StandX DUSD (DUSD) сегодня

Текущая цена StandX DUSD (DUSD) сегодня составляет 0,999998 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15,92M USD. Цена DUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка StandX DUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены StandX DUSD в течение дня составляет -0,00%
- Оборотное предложение составляет 15,92M USD

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Ценовые показатели StandX DUSD (DUSD) - USD

За сегодня изменение цены StandX DUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены StandX DUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены StandX DUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены StandX DUSD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,00%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен StandX DUSD (DUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен StandX DUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,998244
$ 0,998244$ 0,998244

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

+0,02%

-0,00%

-0,01%

Рыночная информация StandX DUSD (DUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 15,92M
$ 15,92M$ 15,92M

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15,92M
15,92M 15,92M

Что такое StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

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Источник StandX DUSD (DUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Токеномика StandX DUSD (DUSD)

Понимание токеномики StandX DUSD (DUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DUSD прямо сейчас!

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DUSD на местную валюту

1 DUSD к VND
26 314,94737
1 DUSD к AUD
A$1,51999696
1 DUSD к GBP
0,72999854
1 DUSD к EUR
0,85999828
1 DUSD к USD
$0,999998
1 DUSD к MYR
RM4,23999152
1 DUSD к TRY
39,35992128
1 DUSD к JPY
¥144,0497119
1 DUSD к RUB
78,61984276
1 DUSD к INR
85,8998282
1 DUSD к IDR
Rp16 393,40721312
1 DUSD к KRW
1 356,8472863
1 DUSD к PHP
56,25988748
1 DUSD к EGP
￡E.50,2498995
1 DUSD к BRL
R$5,499989
1 DUSD к CAD
C$1,3499973
1 DUSD к BDT
122,23975552
1 DUSD к NGN
1 545,58690882
1 DUSD к UAH
41,5499169
1 DUSD к VES
Bs99,9998
1 DUSD к PKR
Rs282,95943408
1 DUSD к KZT
512,5489749
1 DUSD к THB
฿32,3999352
1 DUSD к TWD
NT$29,41994116
1 DUSD к AED
د.إ3,66999266
1 DUSD к CHF
Fr0,80999838
1 DUSD к HKD
HK$7,83998432
1 DUSD к MAD
.د.م9,0999818
1 DUSD к MXN
$18,86996226