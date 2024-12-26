Цена Degen Spartan AI (DEGENAI)
Текущая цена Degen Spartan AI (DEGENAI) сегодня составляет 0.054725 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 54.81M USD. Цена DEGENAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Degen Spartan AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.81M USD
- Изменение цены Degen Spartan AI в течение дня составляет +0.46%
- Оборотное предложение составляет 999.95M USD
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За сегодня изменение цены Degen Spartan AI на USD составило $ +0.00025216.
За последние 30 дней изменение цены Degen Spartan AI на USD составило $ +0.1714194407.
За последние 60 дней изменение цены Degen Spartan AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Degen Spartan AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00025216
|+0.46%
|30 дней
|$ +0.1714194407
|+313.24%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Degen Spartan AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.08%
+0.46%
-19.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
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