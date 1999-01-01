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Топ токенов категории ИИ-мемы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ИИ-мемы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,925.12
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,872.82
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
3
Солана
Солана
SOL
$ 75.96
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201.97
-0.70%
-2.17%
+1.92%
$ 2.23B
$ 5.42K
5
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02685
+0.04%
-1.76%
+1.51%
$ 170.45M
$ 2.24M
6
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13577
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
7
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06673
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
8
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12616
+1.21%
+27.11%
+25.95%
$ 125.52M
$ 7.69M
9
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.130031
-4.28%
-30.99%
+502.60%
$ 107.30M
$ 35.63M
10
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.29
+1.56%
+0.72%
+3.06%
$ 78.02M
$ 18.01K
11
S
S
S
$ 0.02343
-0.42%
-2.45%
+3.80%
$ 67.71M
$ 2.88M
12
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.27
+1.75%
+6.24%
+4.46%
$ 61.04M
$ 531.06K
13
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008538
-0.15%
-5.26%
+1.74%
$ 58.75M
$ 117.31M
14
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.037896
-0.46%
+3.72%
-5.37%
$ 37.84M
$ 2.02M
15
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04195
+0.12%
-0.97%
+2.14%
$ 29.76M
$ 1.79M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02142
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01864
-0.69%
-4.99%
+7.13%
$ 18.62M
$ 9.21M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017706
-0.85%
+0.07%
-0.21%
$ 17.65M
$ 6.72M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006516
+0.17%
-1.39%
+0.29%
$ 17.16M
$ 84.29M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154681
0.00%
--
0.00%
$ 14.69M
$ 4.97
21
AVA
AVA
AVA
$ 0.1999
+0.81%
-4.27%
+18.31%
$ 14.63M
$ 292.29K
22
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01427
+0.14%
-4.55%
+9.02%
$ 14.26M
$ 4.76M
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.00254
-0.31%
-2.16%
+5.88%
$ 14.06M
$ 21.78M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001776
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
25
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.09
+0.23%
-2.97%
+6.18%
$ 12.88M
$ 5.51K
26
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.0349
+2.30%
+12.11%
+31.47%
$ 12.21M
$ 2.39M
27
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
+0.05%
$ 11.48M
$ 10.00
28
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011301
-0.73%
-2.13%
+29.57%
$ 11.24M
$ 6.43M
29
$ 0.01515
-0.07%
-4.60%
-0.92%
$ 10.80M
$ 3.63M
30
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.01093
+1.45%
+3.35%
+24.16%
$ 10.35M
$ 18.86M
31
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.741E-5
+0.96%
-3.40%
-7.43%
$ 9.90M
--
32
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011995
+0.02%
-1.70%
-16.08%
$ 9.00M
$ 4.57M
33
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00860651
+0.06%
-0.01%
-8.76%
$ 8.59M
$ 228.32K
34
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06275
-0.19%
-2.01%
-4.65%
$ 8.26M
$ 880.69K
35
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002921
-0.82%
-5.87%
-3.09%
$ 5.85M
$ 18.86M
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3704
-0.32%
-1.09%
+1.56%
$ 5.02M
$ 148.57K
37
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004936
-0.72%
-12.82%
+13.26%
$ 4.94M
$ 14.37M
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005748
-0.02%
-3.40%
+1.06%
$ 3.63M
$ 97.43M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.152
-0.08%
-1.32%
+0.33%
$ 3.47M
$ 11.86K
40
KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.0028684
-0.07%
-0.01%
+1.47%
$ 2.87M
$ 38.48
41
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.694E-5
-1.39%
-5.10%
-1.79%
$ 2.69M
--
42
Wen
Wen
WEN
$ 0.00000346
-0.03%
-1.62%
-9.59%
$ 2.52M
$ 16.41B
43
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0194
-0.97%
+0.73%
-7.39%
$ 2.17M
$ 2.30M
44
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00068342
0.00%
-0.09%
-3.93%
$ 2.09M
$ 86.52
45
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002088
+0.10%
-5.65%
0.00%
$ 2.09M
$ 31.89M
46
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.677E-5
+0.34%
+2.80%
-2.76%
$ 2.08M
--
47
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00194912
0.00%
+0.00%
+4.65%
$ 1.75M
$ 36.55
48
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009896
+0.04%
-1.21%
+1.44%
$ 1.73M
$ 5,553.32T
49
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00171927
-0.02%
-0.07%
+1.76%
$ 1.72M
$ 196.40K
50
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.5E-6
+0.67%
-2.00%
-10.18%
$ 1.50M
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ИИ-мемы и почему они так популярны?
Токены категории ИИ-мемы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 234 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1555.05B.
Какой токен из категории ИИ-мемы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ИИ-мемы, отслеживаемых на MEXC, TIBBIR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 27.11% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ИИ-мемы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 234 токенов категории ИИ-мемы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ИИ-мемы относятся BTC, ETH, SOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ИИ-мемы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ИИ-мемы составляет примерно $1555.05B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ИИ-мемы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.