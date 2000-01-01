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Топ токенов категории Экосистема Monad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Monad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,327.18
+0.20%
-0.02%
-0.01%
$ 8.62B
$ 3.15M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,033.3
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,876
+0.06%
-0.01%
-0.65%
$ 6.19B
$ 303.26M
5
Линк
Линк
LINK
$ 8.275
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00026
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998028
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.15M
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.02201
-1.52%
+4.32%
+6.23%
$ 260.04M
$ 11.87M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
+0.22%
-1.52%
+1.19%
$ 232.56M
$ 152.54K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1326
+0.91%
-0.52%
+2.38%
$ 133.20M
$ 1.12M
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.99898
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 95.98M
$ 3.77M
22
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2263
+0.22%
-3.54%
-5.67%
$ 64.49M
$ 275.63K
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
24
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.44M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,471
+0.22%
-0.01%
-0.54%
$ 36.41M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,852
+0.06%
-0.01%
-0.64%
$ 35.40M
$ 9.25K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999173
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 25.20M
$ 4.03M
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 20.99M
$ 57.23
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.03512262
-1.51%
+0.04%
+6.11%
$ 8.03M
$ 217.84
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.05588
-1.73%
+0.04%
+6.12%
$ 5.03M
$ 341.43
32
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993974
+0.01%
0.00%
-0.06%
$ 4.04M
$ 1.91M
33
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
+0.02%
$ 2.91M
$ 1.21K
34
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
+0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
35
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.02377593
-1.71%
+0.04%
+5.95%
$ 1.68M
$ 277.67
36
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02181693
-1.73%
+0.03%
+5.70%
$ 1.60M
$ 5.57K
37
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 1.39M
$ 140.79
38
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.023
0.00%
-0.01%
-0.87%
$ 1.32M
$ 542.75
39
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 1.24M
$ 1.91M
40
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00103127
+0.56%
+0.07%
+12.25%
$ 1.03M
$ 4.34K
41
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00201141
+0.12%
+0.05%
+23.90%
$ 845.94K
$ 4.70K
43
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 680.26K
$ 2.94M
44
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02362141
-1.32%
+0.04%
+5.99%
$ 594.87K
$ 16.52K
45
emonad
emonad
EMO
$ 0.00047156
-1.31%
-0.01%
+12.34%
$ 471.56K
$ 3.89K
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00036406
+0.01%
-0.02%
-1.39%
$ 236.49K
$ 12.51K
48
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.242632
0.00%
-0.00%
+0.38%
$ 205.80K
$ 612.26
49
Long
Long
LONG
$ 2.3489E-7
0.00%
+0.40%
+1.82%
$ 184.81K
--
50
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
--
+0.71%
$ 177.37K
$ 122.73

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Monad и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Monad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 67 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $125.59B.
Какой токен из категории Экосистема Monad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Monad, отслеживаемых на MEXC, ANAGO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Monad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 67 токенов категории Экосистема Monad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Monad относятся USDC, WSTETH, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Monad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Monad составляет примерно $125.59B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Monad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.