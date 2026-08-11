Сегодняшняя цена Mu Digital muBOND

Текущая цена Mu Digital muBOND (MUBOND) сегодня составляет $ 0.996783 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MUBOND на USD составляет $ 0.996783 за MUBOND.

На данный момент Mu Digital muBOND занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 924,163, при оборотном предложении 927.15K MUBOND. В течение последних 24 часов, MUBOND торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.054, тогда как исторический минимум составил $ 0.446827.

В краткосрочной перспективе MUBOND изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7.74K.

Рыночная информация Mu Digital muBOND (MUBOND)

Рыночная капитализация $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Объем (24Ч) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Оборотное предложение 927.15K 927.15K 927.15K Общее предложение 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

Текущая рыночная капитализация Mu Digital muBOND составляет $ 924.16K, при 24-часовом объеме торгов $ 7.74K. Циркулируещее обращение MUBOND составляет 927.15K, а общее предложение – 927145.5959999999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 924.16K.