Сегодняшняя цена Mu Digital AZND

Текущая цена Mu Digital AZND (AZND) сегодня составляет $ 0.178421 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZND на USD составляет $ 0.178421 за AZND.

На данный момент Mu Digital AZND занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,912,973, при оборотном предложении 16.33M AZND. В течение последних 24 часов, AZND торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.069, тогда как исторический минимум составил $ 0.176295.

В краткосрочной перспективе AZND изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.21K.

Рыночная информация Mu Digital AZND (AZND)

Рыночная капитализация $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Объем (24Ч) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Оборотное предложение 16.33M 16.33M 16.33M Общее предложение 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

Текущая рыночная капитализация Mu Digital AZND составляет $ 2.91M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.21K. Циркулируещее обращение AZND составляет 16.33M, а общее предложение – 16326375.99. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.91M.