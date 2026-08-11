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Текущая цена Mu Digital AZND сегодня составляет 0.178421 USD. Рыночная капитализация AZND составляет 2,912,973 USD. Отслеживайте обновления цен AZND в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mu Digital AZND сегодня составляет 0.178421 USD. Рыночная капитализация AZND составляет 2,912,973 USD. Отслеживайте обновления цен AZND в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mu Digital AZND (AZND)

Не в листинге

Текущая цена 1 AZND в USD:

$0.178421
$0.178421$0.178421
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mu Digital AZND (AZND) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:39:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mu Digital AZND

Текущая цена Mu Digital AZND (AZND) сегодня составляет $ 0.178421 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZND на USD составляет $ 0.178421 за AZND.

На данный момент Mu Digital AZND занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,912,973, при оборотном предложении 16.33M AZND. В течение последних 24 часов, AZND торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.069, тогда как исторический минимум составил $ 0.176295.

В краткосрочной перспективе AZND изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.21K.

Рыночная информация Mu Digital AZND (AZND)

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

16.33M
16.33M 16.33M

16,326,375.99
16,326,375.99 16,326,375.99

Текущая рыночная капитализация Mu Digital AZND составляет $ 2.91M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.21K. Циркулируещее обращение AZND составляет 16.33M, а общее предложение – 16326375.99. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.91M.

История цен Mu Digital AZND в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мин 24Ч
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс 24Ч

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 0.176295
$ 0.176295$ 0.176295

--

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0.00%

0.00%

История цен Mu Digital AZND (AZND) в USD

За сегодня изменение цены Mu Digital AZND на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mu Digital AZND на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Mu Digital AZND на USD составило $ -0.1458260347.
За последние 90 дней изменение цены Mu Digital AZND на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0.00000000000.00%
60 дней$ -0.1458260347-81.73%
90 дней----

Прогноз цены Mu Digital AZND

Прогноз цены Mu Digital AZND (AZND) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AZND в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mu Digital AZND (AZND) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mu Digital AZND потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mu Digital AZND достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AZND, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mu Digital AZND».

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Источник Mu Digital AZND (AZND)

Официальный веб-сайт

Категория :

Monad EcosystemStablecoins

О Mu Digital AZND

Какова текущая цена Mu Digital AZND в реальном времени?

Mu Digital AZND оценивается в ₽13.3487688643316448000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок AZND?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽0E-14 и ₽0E-14 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Mu Digital AZND в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #1917 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽217937368.8357241824000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 16326375.99 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Mu Digital AZND?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:39:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mu Digital AZND (AZND)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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