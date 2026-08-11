Сегодняшняя цена Newrails Euro

Текущая цена Newrails Euro (EURW) сегодня составляет $ 1,15 с изменением 0,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EURW на USD составляет $ 1,15 за EURW.

На данный момент Newrails Euro занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 680 497, при оборотном предложении 589,87K EURW. В течение последних 24 часов, EURW торговался в диапазоне от $ 1,15 (минимум) до $ 1,16 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,18, тогда как исторический минимум составил $ 1,13.

В краткосрочной перспективе EURW изменился на +0,03% за последний час и на +0,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,88M.

Рыночная информация Newrails Euro (EURW)

Рыночная капитализация $ 680,50K$ 680,50K $ 680,50K Объем (24Ч) $ 2,88M$ 2,88M $ 2,88M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 680,50K$ 680,50K $ 680,50K Оборотное предложение 589,87K 589,87K 589,87K Общее предложение 589 868,6836 589 868,6836 589 868,6836

Текущая рыночная капитализация Newrails Euro составляет $ 680,50K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,88M. Циркулируещее обращение EURW составляет 589,87K, а общее предложение – 589868.6836. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 680,50K.