Сегодняшняя цена ShMonad

Текущая цена ShMonad (SHMON) сегодня составляет $ 0.03495072 с изменением 3.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHMON на USD составляет $ 0.03495072 за SHMON.

На данный момент ShMonad занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7,993,615, при оборотном предложении 228.71M SHMON. В течение последних 24 часов, SHMON торговался в диапазоне от $ 0.03384602 (минимум) до $ 0.03696949 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.069732, тогда как исторический минимум составил $ 0.02442519.

В краткосрочной перспективе SHMON изменился на -0.16% за последний час и на +3.76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 401.39.

Рыночная информация ShMonad (SHMON)

Рыночная капитализация $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Объем (24Ч) $ 401.39$ 401.39 $ 401.39 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Оборотное предложение 228.71M 228.71M 228.71M Общее предложение 228,711,002.4546754 228,711,002.4546754 228,711,002.4546754

Текущая рыночная капитализация ShMonad составляет $ 7.99M, при 24-часовом объеме торгов $ 401.39. Циркулируещее обращение SHMON составляет 228.71M, а общее предложение – 228711002.4546754. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7.99M.