Сегодняшняя цена zkSwap Finance

Текущая цена zkSwap Finance (ZF) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZF на USD составляет $ 0 за ZF.

На данный момент zkSwap Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 236,605, при оборотном предложении 649.63M ZF. В течение последних 24 часов, ZF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.08972, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZF изменился на +1.11% за последний час и на -1.22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.63K.

Рыночная информация zkSwap Finance (ZF)

Рыночная капитализация $ 236.61K$ 236.61K $ 236.61K Объем (24Ч) $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 364.22K$ 364.22K $ 364.22K Оборотное предложение 649.63M 649.63M 649.63M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация zkSwap Finance составляет $ 236.61K, при 24-часовом объеме торгов $ 5.63K. Циркулируещее обращение ZF составляет 649.63M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 364.22K.