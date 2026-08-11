Какова текущая цена Midas Hyperithm BTC?

Midas Hyperithm BTC торгуется по цене ₽4895219.4348939840000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.46%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Midas Hyperithm BTC составляет ₽6119884.6791210912000, тогда как ATL — ₽75.3398436640416000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MHYPERBTC?

Рыночная капитализация составляет ₽2722257189.6773913408000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Midas Hyperithm BTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MHYPERBTC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 556.1094301882846 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Midas Hyperithm BTC?

Midas Hyperithm BTC входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Rootstock Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Monad Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MHYPERBTC?

Работа в сети -- позволяет MHYPERBTC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.