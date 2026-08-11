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Текущая цена Wrapped Neverland AUSD сегодня составляет 1 USD. Рыночная капитализация WNAUSD составляет 1 239 121 USD. Отслеживайте обновления цен WNAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped Neverland AUSD сегодня составляет 1 USD. Рыночная капитализация WNAUSD составляет 1 239 121 USD. Отслеживайте обновления цен WNAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 WNAUSD в USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:15:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped Neverland AUSD

Текущая цена Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) сегодня составляет $ 1,0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WNAUSD на USD составляет $ 1,0 за WNAUSD.

На данный момент Wrapped Neverland AUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 239 121, при оборотном предложении 1,20M WNAUSD. В течение последних 24 часов, WNAUSD торговался в диапазоне от $ 0,99979 (минимум) до $ 1,001 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,22, тогда как исторический минимум составил $ 0,935219.

В краткосрочной перспективе WNAUSD изменился на -0,00% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,50M.

Рыночная информация Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M

1,20M
1,20M 1,20M

1 199 146,141748
1 199 146,141748 1 199 146,141748

Текущая рыночная капитализация Wrapped Neverland AUSD составляет $ 1,24M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,50M. Циркулируещее обращение WNAUSD составляет 1,20M, а общее предложение – 1199146.141748. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,20M.

История цен Wrapped Neverland AUSD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,99979
$ 0,99979$ 0,99979
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,99979
$ 0,99979$ 0,99979

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 2,22
$ 2,22$ 2,22

$ 0,935219
$ 0,935219$ 0,935219

-0,00%

-0,00%

--

--

История цен Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Neverland AUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Neverland AUSD на USD составило $ +0,0000178000.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Neverland AUSD на USD составило $ -0,0282115000.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Neverland AUSD на USD составило $ -0,0000338512002993.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,00%
30 дней$ +0,0000178000+0,00%
60 дней$ -0,0282115000-2,82%
90 дней$ -0,0000338512002993-0,00%

Прогноз цены Wrapped Neverland AUSD

Прогноз цены Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WNAUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped Neverland AUSD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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О Wrapped Neverland AUSD

Какова текущая цена Wrapped Neverland AUSD?

Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) торгуется по цене ₽74.81687970400000, что отражает изменение цены на уровне -0.00% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Wrapped Neverland AUSD в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, WNAUSD часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WNAUSD?

За последние 24 часа объем торгов WNAUSD составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Wrapped Neverland AUSD в обращении?

Сегодня в обращении находится 1199146.141748 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WNAUSD?

В настоящее время Wrapped Neverland AUSD занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽92707166.7957001840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Wrapped Neverland AUSD за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.00%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Wrapped Neverland AUSD соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNAUSD демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:15:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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