Текущая цена MetaMask USD сегодня составляет 1,001 USD. Следите за обновлениями цены MUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUSD прямо сейчас на MEXC.

$1,001
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены MetaMask USD (MUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:52:33 (UTC+8)

Информация о ценах MetaMask USD (MUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,997061
Мин 24Ч
$ 1,008
Макс 24Ч

$ 0,997061
$ 1,008
$ 1,085
$ 0,925488
+0,07%

+0,05%

+0,32%

+0,32%

Текущая цена MetaMask USD (MUSD) составляет $1,001. За последние 24 часа MUSD торговался в диапазоне от $ 0,997061 до $ 1,008, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MUSD за все время составляет $ 1,085, а минимальная – $ 0,925488.

Что касается краткосрочной динамики, MUSD изменился на +0,07% за последний час, на +0,05% за 24 часа и на +0,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MetaMask USD (MUSD)

$ 52,40M
--
$ 52,40M
52,46M
52 464 903,031038
Текущая рыночная капитализация MetaMask USD составляет $ 52,40M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MUSD составляет 52,46M, а общее предложение – 52464903.031038. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 52,40M.

История цен MetaMask USD (MUSD) в USD

За сегодня изменение цены MetaMask USD на USD составило $ +0,00045468.
За последние 30 дней изменение цены MetaMask USD на USD составило $ +0,0010862852.
За последние 60 дней изменение цены MetaMask USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MetaMask USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00045468+0,05%
30 дней$ +0,0010862852+0,11%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MetaMask USD (MUSD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MetaMask USD (USD)

Сколько будет стоить MetaMask USD (MUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MetaMask USD (MUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MetaMask USD.

Проверьте прогноз цены MetaMask USD!

MUSD на местную валюту

Токеномика MetaMask USD (MUSD)

Понимание токеномики MetaMask USD (MUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MetaMask USD (MUSD)

Сколько стоит MetaMask USD (MUSD) на сегодня?
Актуальная цена MUSD в USD – 1,001 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MUSD в USD?
Текущая цена MUSD в USD составляет $ 1,001. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MetaMask USD?
Рыночная капитализация MUSD составляет $ 52,40M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MUSD?
Циркулирующее предложение MUSD составляет 52,46M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MUSD?
MUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,085 USD.
Какова была минимальная цена MUSD за все время (ATL)?
MUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,925488 USD.
Каков объем торгов MUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для MUSD составляет -- USD.
Вырастет ли MUSD в цене в этом году?
MUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MUSD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии MetaMask USD (MUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.