Что такое MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks. MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MetaMask USD (MUSD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены MetaMask USD (USD)

Сколько будет стоить MetaMask USD (MUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MetaMask USD (MUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MetaMask USD.

Проверьте прогноз цены MetaMask USD!

MUSD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика MetaMask USD (MUSD)

Понимание токеномики MetaMask USD (MUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MetaMask USD (MUSD) Сколько стоит MetaMask USD (MUSD) на сегодня? Актуальная цена MUSD в USD – 1,001 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MUSD в USD? $ 1,001 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MetaMask USD? Рыночная капитализация MUSD составляет $ 52,40M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MUSD? Циркулирующее предложение MUSD составляет 52,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MUSD? MUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,085 USD . Какова была минимальная цена MUSD за все время (ATL)? MUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,925488 USD . Каков объем торгов MUSD? Объем торгов за последние 24 часа для MUSD составляет -- USD . Вырастет ли MUSD в цене в этом году? MUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MetaMask USD (MUSD)