Какова текущая цена Saturn Dollar?

Saturn Dollar торгуется по цене ₽74.746552046785696000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Saturn Dollar составляет ₽77.9646515307968000, тогда как ATL — ₽74.6441205612332384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка USDAT?

Рыночная капитализация составляет ₽7199837589.5332394816000, что ставит актив на 265-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Saturn Dollar на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле USDAT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 96323321.990201 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Saturn Dollar?

Saturn Dollar входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Monad Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность USDAT?

Работа в сети -- позволяет USDAT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.