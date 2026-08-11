Какова текущая цена Staked Yuzu USD?

Staked Yuzu USD торгуется по цене ₽78.1852046070480000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Staked Yuzu USD составляет ₽172.830452289264000, тогда как ATL — ₽72.7624434159339024000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SYZUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽4197220753.2044370336000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Staked Yuzu USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SYZUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 56073194.03483225 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Staked Yuzu USD?

Staked Yuzu USD входит в классификацию Liquid Staking Tokens,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem,Monad Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SYZUSD?

Работа в сети -- позволяет SYZUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.