Какова текущая цена Wrapped Neverland USDT0?

Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) торгуется по цене ₽74.3614693572417520000, что отражает изменение цены на уровне -0.02% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Wrapped Neverland USDT0 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, WNUSDT0 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WNUSDT0?

За последние 24 часа объем торгов WNUSDT0 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Wrapped Neverland USDT0 в обращении?

Сегодня в обращении находится 4117142.093857 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WNUSDT0?

В настоящее время Wrapped Neverland USDT0 занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽306617903.1625194800000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Wrapped Neverland USDT0 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.02%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Wrapped Neverland USDT0 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNUSDT0 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.