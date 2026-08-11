Какова текущая цена Mu Digital Locked AZND?

Mu Digital Locked AZND оценивается в ₽108.483389585760000, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество LOAZND?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Mu Digital Locked AZND?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Mu Digital Locked AZND в секторе Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Monad Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов LOAZND?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как LOAZND соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽163.099165032384000, а ATL — ₽72.9273227119157952000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 195956.9896758235 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.