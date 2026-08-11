Какова текущая цена Wrapped Neverland USDC?

Wrapped Neverland USDC торгуется по цене ₽76.6873016966000000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.03%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WNUSDC соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.03% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WNUSDC превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wrapped Neverland USDC показывает себя по сравнению с токенами категории Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNUSDC демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped Neverland USDC?

Рыночная капитализация ₽94545492.3469071680000 ставит WNUSDC на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽75.2657809822240000 до ₽83.794905268480000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WNUSDC?

Wrapped Neverland USDC обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WNUSDC?

При наличии в обращении 1279302.608495 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.