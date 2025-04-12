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Цена Midas mEDGE (MEDGE)

USD

График цены Midas mEDGE (MEDGE) в реальном времени

$1.01
$1.01$1.01
0.00%(1D)

Цена Midas mEDGE (MEDGE) сегодня

Текущая цена Midas mEDGE (MEDGE) сегодня составляет 1.01 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MEDGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Midas mEDGE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Midas mEDGE в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Midas mEDGE (MEDGE) - USD

За сегодня изменение цены Midas mEDGE на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Midas mEDGE на USD составило $ +0.0042794710.
За последние 60 дней изменение цены Midas mEDGE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas mEDGE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ +0.0042794710+0.42%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Midas mEDGE (MEDGE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Midas mEDGE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

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0.00%

+0.06%

Рыночная информация Midas mEDGE (MEDGE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

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Источник Midas mEDGE (MEDGE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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MEDGE на местную валюту

1 MEDGE к VND
25,897.41
1 MEDGE к AUD
A$1.6059
1 MEDGE к GBP
0.7676
1 MEDGE к EUR
0.8888
1 MEDGE к USD
$1.01
1 MEDGE к MYR
RM4.4642
1 MEDGE к TRY
38.4406
1 MEDGE к JPY
¥144.9653
1 MEDGE к RUB
84.0522
1 MEDGE к INR
86.9408
1 MEDGE к IDR
Rp16,833.3266
1 MEDGE к KRW
1,434.6545
1 MEDGE к PHP
57.7518
1 MEDGE к EGP
￡E.51.813
1 MEDGE к BRL
R$5.9186
1 MEDGE к CAD
C$1.3938
1 MEDGE к BDT
122.7453
1 MEDGE к NGN
1,613.4144
1 MEDGE к UAH
41.814
1 MEDGE к VES
Bs71.71
1 MEDGE к PKR
Rs283.2242
1 MEDGE к KZT
521.9579
1 MEDGE к THB
฿33.8047
1 MEDGE к TWD
NT$32.6937
1 MEDGE к AED
د.إ3.7067
1 MEDGE к CHF
Fr0.8181
1 MEDGE к HKD
HK$7.8275
1 MEDGE к MAD
.د.م9.393
1 MEDGE к MXN
$20.5333