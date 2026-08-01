Какова сегодняшняя актуальная стоимость aPriori Monad LST?

Сегодня aPriori Monad LST торгуется по цене ₽1.765432213480173840000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 3.63%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна APRMON в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у aPriori Monad LST сегодня?

aPriori Monad LST имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался APRMON сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽1.685432768519077760000 до ₽1.860145894172655600000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов APRMON?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска aPriori Monad LST?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Monad Ecosystem, созданный на блокчейне --, APRMON может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.