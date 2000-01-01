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Топ токенов категории Экосистема HyperEVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема HyperEVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8,239
-0,59%
-1,05%
+0,01%
$ 5,41B
$ 37,35K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0007
-0,01%
-0,01%
0,00%
$ 4,49B
$ 4,78M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,99939
+0,01%
0,00%
+0,03%
$ 4,06B
$ 74,33M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 074,82
0,00%
-1,01%
+0,76%
$ 3,37B
$ 0,04
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,51B
$ 5,58M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 56,22
+1,44%
+0,01%
-0,50%
$ 774,65M
$ 977,95K
8
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006671
-0,31%
+0,56%
+8,91%
$ 417,90M
$ 33,34M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63 725
-0,18%
-0,02%
-0,82%
$ 413,80M
$ 7,33K
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 55,14
+0,38%
+0,01%
-0,56%
$ 327,05M
$ 48,90M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,359
-0,44%
-1,95%
+0,30%
$ 231,70M
$ 151,10K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63 801
-0,08%
-0,02%
-0,74%
$ 208,81M
$ 18,66M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63 420
-0,02%
-0,01%
-1,05%
$ 189,27M
$ 7,39K
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 55,07
+1,62%
+0,01%
-0,31%
$ 155,02M
$ 20,40K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1332
+0,15%
-1,12%
-0,08%
$ 131,90M
$ 1,07M
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1,016
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 117,75M
$ 107,70
17
$ 66,2
-0,18%
-2,98%
+3,55%
$ 93,28M
$ 1,30K
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0,00279057
+0,99%
+0,04%
+16,31%
$ 89,02M
$ 306,89K
19
Talus
Talus
US
$ 0,03991
-1,13%
-9,52%
-23,92%
$ 88,66M
$ 2,56M
20
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0,998246
+0,02%
0,00%
+0,07%
$ 74,87M
$ 31,07K
21
$ 785,17
-0,16%
-0,03%
+1,26%
$ 70,65M
$ 72,73
22
$ 880,78
-0,25%
-0,60%
-1,78%
$ 65,35M
$ 75,81
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63 427
-0,06%
-0,01%
+3,27%
$ 62,45M
$ 43,40
24
$ 219,93
+0,08%
-2,83%
+3,05%
$ 52,64M
$ 280,05
25
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,092
0,00%
0,00%
0,00%
$ 51,61M
--
26
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1,021
0,00%
-0,01%
-5,20%
$ 51,07M
$ 35,50K
27
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62 482
0,00%
--
-12,45%
$ 50,03M
$ 127,66
28
$ 779,07
-0,04%
-0,49%
-0,07%
$ 43,10M
$ 80,19
29
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56,81
+1,45%
+0,01%
-0,46%
$ 40,61M
$ 35,26K
30
Purr
Purr
PURR
$ 0,06477
-0,05%
-0,54%
-2,89%
$ 38,45M
$ 855,33K
31
$ 724,63
-0,07%
-0,49%
-0,57%
$ 36,46M
$ 80,18
32
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 56,02
+1,45%
+0,01%
-0,62%
$ 33,02M
$ 11,20
33
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2 055,44
0,00%
-0,02%
-0,13%
$ 32,28M
$ 10,07K
34
USDP
USDP
USDP
$ 1,0005
+0,11%
0,00%
+0,01%
$ 31,97M
$ 5,67K
35
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7,315E-5
+0,84%
+1,90%
+17,34%
$ 30,78M
--
36
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0,0000001048
0,00%
-3,47%
-9,03%
$ 29,53M
$ 65,24B
37
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0,079306
0,00%
+0,01%
+0,85%
$ 28,56M
$ 70,82K
38
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006678
-1,92%
-6,00%
-10,84%
$ 26,97M
$ 9,36M
39
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0,095265
+0,03%
-0,00%
-3,69%
$ 26,72M
$ 269,34K
40
$ 59,42
-0,03%
+1,52%
+9,27%
$ 26,56M
$ 1,48K
41
$ 358,05
-0,11%
-0,58%
-6,28%
$ 24,76M
$ 162,00
42
USDH
USDH
USDH
$ 0,995903
-0,01%
+0,01%
+0,91%
$ 21,27M
$ 12,63K
43
$ 330,02
+0,10%
-0,65%
+0,36%
$ 20,77M
$ 181,90
44
Based
Based
BASED
$ 0,07864
+0,20%
+2,34%
-0,55%
$ 17,95M
$ 3,93M
45
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15,92
+0,06%
-0,00%
-2,45%
$ 15,86M
$ 42,12K
46
$ 508,67
-0,27%
+1,06%
+2,06%
$ 14,89M
$ 423,85
47
$ 310,19
-0,31%
-2,55%
-1,04%
$ 13,60M
$ 185,74
48
$ 82,45
+0,02%
+0,95%
+8,20%
$ 13,10M
$ 692,55
49
$ 98,56
-0,64%
-3,55%
-2,88%
$ 12,32M
$ 669,73
50
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0,406084
-4,32%
-0,09%
+66,66%
$ 12,03M
$ 21,30K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема HyperEVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема HyperEVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 143 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $98.22B.
Какой токен из категории Экосистема HyperEVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема HyperEVM, отслеживаемых на MEXC, UNGON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.06% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема HyperEVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 143 токенов категории Экосистема HyperEVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема HyperEVM относятся USDC, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема HyperEVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема HyperEVM составляет примерно $98.22B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема HyperEVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.