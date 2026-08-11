Какова текущая цена Hex Trust Wrapped XRP?

Hex Trust Wrapped XRP торгуется по цене ₽76.0933367835984000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.38%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Hex Trust Wrapped XRP составляет ₽115.973128824560000, тогда как ATL — ₽75.4199444226816000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка WXRP?

Рыночная капитализация составляет ₽3805565294.2321298816000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Hex Trust Wrapped XRP на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле WXRP.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 50000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Hex Trust Wrapped XRP?

Hex Trust Wrapped XRP входит в классификацию Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,HyperEVM Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность WXRP?

Работа в сети -- позволяет WXRP использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.