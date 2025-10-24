Текущая цена Unit Plasma сегодня составляет 0,360294 USD. Следите за обновлениями цены UXPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UXPL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Unit Plasma сегодня составляет 0,360294 USD. Следите за обновлениями цены UXPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UXPL прямо сейчас на MEXC.

Логотип Unit Plasma

Цена Unit Plasma (UXPL)

Не в листинге

Текущая цена 1 UXPL в USD:

Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Unit Plasma (UXPL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:08:35 (UTC+8)

Информация о ценах Unit Plasma (UXPL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Макс 24Ч

+1,33%

-6,32%

-22,05%

-22,05%

Текущая цена Unit Plasma (UXPL) составляет $0,360294. За последние 24 часа UXPL торговался в диапазоне от $ 0,339125 до $ 0,384641, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UXPL за все время составляет $ 1,57, а минимальная – $ 0,339125.

Что касается краткосрочной динамики, UXPL изменился на +1,33% за последний час, на -6,32% за 24 часа и на -22,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unit Plasma (UXPL)

Текущая рыночная капитализация Unit Plasma составляет $ 129,70M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UXPL составляет 360,06M, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,60B.

История цен Unit Plasma (UXPL) в USD

За сегодня изменение цены Unit Plasma на USD составило $ -0,0243464660635738.
За последние 30 дней изменение цены Unit Plasma на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Unit Plasma на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Unit Plasma на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0243464660635738-6,32%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Unit Plasma (UXPL)

Прогноз цены Unit Plasma (USD)

Сколько будет стоить Unit Plasma (UXPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unit Plasma (UXPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unit Plasma.

Проверьте прогноз цены Unit Plasma!

UXPL на местную валюту

Токеномика Unit Plasma (UXPL)

Понимание токеномики Unit Plasma (UXPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UXPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unit Plasma (UXPL)

Сколько стоит Unit Plasma (UXPL) на сегодня?
Актуальная цена UXPL в USD – 0,360294 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UXPL в USD?
Текущая цена UXPL в USD составляет $ 0,360294. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unit Plasma?
Рыночная капитализация UXPL составляет $ 129,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UXPL?
Циркулирующее предложение UXPL составляет 360,06M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UXPL?
UXPL достиг максимальной цены (ATH) в 1,57 USD.
Какова была минимальная цена UXPL за все время (ATL)?
UXPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,339125 USD.
Каков объем торгов UXPL?
Объем торгов за последние 24 часа для UXPL составляет -- USD.
Вырастет ли UXPL в цене в этом году?
UXPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UXPL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:08:35 (UTC+8)

Отказ от ответственности

