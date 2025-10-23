Текущая цена Kinetiq Staked HYPE сегодня составляет 40,14 USD. Следите за обновлениями цены KHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KHYPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kinetiq Staked HYPE сегодня составляет 40,14 USD. Следите за обновлениями цены KHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KHYPE прямо сейчас на MEXC.

Цена Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Текущая цена 1 KHYPE в USD:

$40,14
$40,14
+10,10%1D
График цены Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:48:08 (UTC+8)

Информация о ценах Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 35,11
$ 35,11
Мин 24Ч
$ 40,75
$ 40,75
Макс 24Ч

$ 35,11
$ 35,11

$ 40,75
$ 40,75

$ 59,44
$ 59,44

$ 29,77
$ 29,77

-1,36%

+10,12%

+3,40%

+3,40%

Текущая цена Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) составляет $40,14. За последние 24 часа KHYPE торговался в диапазоне от $ 35,11 до $ 40,75, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KHYPE за все время составляет $ 59,44, а минимальная – $ 29,77.

Что касается краткосрочной динамики, KHYPE изменился на -1,36% за последний час, на +10,12% за 24 часа и на +3,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

$ 1,50B
$ 1,50B

--
--

$ 1,50B
$ 1,50B

37,37M
37,37M

37 374 520,43871351
37 374 520,43871351

Текущая рыночная капитализация Kinetiq Staked HYPE составляет $ 1,50B, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KHYPE составляет 37,37M, а общее предложение – 37374520.43871351. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,50B.

История цен Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Kinetiq Staked HYPE на USD составило $ +3,69.
За последние 30 дней изменение цены Kinetiq Staked HYPE на USD составило $ -6,5286706500.
За последние 60 дней изменение цены Kinetiq Staked HYPE на USD составило $ -3,5479946700.
За последние 90 дней изменение цены Kinetiq Staked HYPE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,69+10,12%
30 дней$ -6,5286706500-16,26%
60 дней$ -3,5479946700-8,83%
90 дней$ 0--

Что такое Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kinetiq Staked HYPE (USD)

Сколько будет стоить Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kinetiq Staked HYPE.

Проверьте прогноз цены Kinetiq Staked HYPE!

KHYPE на местную валюту

Токеномика Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Понимание токеномики Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Сколько стоит Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) на сегодня?
Актуальная цена KHYPE в USD – 40,14 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KHYPE в USD?
Текущая цена KHYPE в USD составляет $ 40,14. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kinetiq Staked HYPE?
Рыночная капитализация KHYPE составляет $ 1,50B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KHYPE?
Циркулирующее предложение KHYPE составляет 37,37M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KHYPE?
KHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 59,44 USD.
Какова была минимальная цена KHYPE за все время (ATL)?
KHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,77 USD.
Каков объем торгов KHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для KHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли KHYPE в цене в этом году?
KHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KHYPE для более подробного анализа.
