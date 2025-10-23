Что такое Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kinetiq Staked HYPE (USD)

Сколько будет стоить Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kinetiq Staked HYPE.

Проверьте прогноз цены Kinetiq Staked HYPE!

KHYPE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Понимание токеномики Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Сколько стоит Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) на сегодня? Актуальная цена KHYPE в USD – 40,14 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KHYPE в USD? $ 40,14 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KHYPE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kinetiq Staked HYPE? Рыночная капитализация KHYPE составляет $ 1,50B USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KHYPE? Циркулирующее предложение KHYPE составляет 37,37M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KHYPE? KHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 59,44 USD . Какова была минимальная цена KHYPE за все время (ATL)? KHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,77 USD . Каков объем торгов KHYPE? Объем торгов за последние 24 часа для KHYPE составляет -- USD . Вырастет ли KHYPE в цене в этом году? KHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KHYPE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)