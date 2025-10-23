Что такое Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Источник Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kinetiq Earn Vault.

VKHYPE на местную валюту

Токеномика Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Понимание токеномики Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VKHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Сколько стоит Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) на сегодня? Актуальная цена VKHYPE в USD – 40,38 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VKHYPE в USD? $ 40,38 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VKHYPE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kinetiq Earn Vault? Рыночная капитализация VKHYPE составляет $ 370,29M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VKHYPE? Циркулирующее предложение VKHYPE составляет 9,18M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VKHYPE? VKHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 51,63 USD . Какова была минимальная цена VKHYPE за все время (ATL)? VKHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,62 USD . Каков объем торгов VKHYPE? Объем торгов за последние 24 часа для VKHYPE составляет -- USD . Вырастет ли VKHYPE в цене в этом году? VKHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VKHYPE для более подробного анализа.

