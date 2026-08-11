Какова текущая цена Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE торгуется по цене ₽4213.233711803424000, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.55%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Kinetiq Markets HYPE составляет ₽5814.427130957984000, тогда как ATL — ₽1560.041251839840000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка KMHYPE?

Рыночная капитализация составляет ₽2483746091.5594302976000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Kinetiq Markets HYPE на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле KMHYPE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 589509.537077403 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE входит в классификацию Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE , которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность KMHYPE?

Работа в сети -- позволяет KMHYPE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.