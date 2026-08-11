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Текущая цена Kinetiq Markets HYPE сегодня составляет 56,31 USD. Рыночная капитализация KMHYPE составляет 33 195 344 USD. Отслеживайте обновления цен KMHYPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kinetiq Markets HYPE сегодня составляет 56,31 USD. Рыночная капитализация KMHYPE составляет 33 195 344 USD. Отслеживайте обновления цен KMHYPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 KMHYPE в USD:

$56,15
$56,15$56,15
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:28:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kinetiq Markets HYPE

Текущая цена Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) сегодня составляет $ 56,31 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KMHYPE на USD составляет $ 56,31 за KMHYPE.

На данный момент Kinetiq Markets HYPE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 33 195 344, при оборотном предложении 589,51K KMHYPE. В течение последних 24 часов, KMHYPE торговался в диапазоне от $ 54,96 (минимум) до $ 56,77 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 77,71, тогда как исторический минимум составил $ 20,85.

В краткосрочной перспективе KMHYPE изменился на -0,79% за последний час и на +2,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,26.

Рыночная информация Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

$ 33,20M
$ 33,20M$ 33,20M

$ 11,26
$ 11,26$ 11,26

$ 33,20M
$ 33,20M$ 33,20M

589,51K
589,51K 589,51K

589 509,537077403
589 509,537077403 589 509,537077403

Текущая рыночная капитализация Kinetiq Markets HYPE составляет $ 33,20M, при 24-часовом объеме торгов $ 11,26. Циркулируещее обращение KMHYPE составляет 589,51K, а общее предложение – 589509.537077403. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 33,20M.

История цен Kinetiq Markets HYPE в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 54,96
$ 54,96$ 54,96
Мин 24Ч
$ 56,77
$ 56,77$ 56,77
Макс 24Ч

$ 54,96
$ 54,96$ 54,96

$ 56,77
$ 56,77$ 56,77

$ 77,71
$ 77,71$ 77,71

$ 20,85
$ 20,85$ 20,85

-0,79%

+1,55%

+2,32%

+2,32%

История цен Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Kinetiq Markets HYPE на USD составило $ +0,860944.
За последние 30 дней изменение цены Kinetiq Markets HYPE на USD составило $ -10,3743404220.
За последние 60 дней изменение цены Kinetiq Markets HYPE на USD составило $ -2,6583275280.
За последние 90 дней изменение цены Kinetiq Markets HYPE на USD составило $ -0,00007492890587.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,860944+1,55%
30 дней$ -10,3743404220-18,42%
60 дней$ -2,6583275280-4,72%
90 дней$ -0,00007492890587-0,00%

Прогноз цены Kinetiq Markets HYPE

Прогноз цены Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KMHYPE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kinetiq Markets HYPE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kinetiq Markets HYPE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KMHYPE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kinetiq Markets HYPE».

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О Kinetiq Markets HYPE

Какова текущая цена Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE торгуется по цене ₽4213.233711803424000, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.55%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Kinetiq Markets HYPE составляет ₽5814.427130957984000, тогда как ATL — ₽1560.041251839840000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка KMHYPE?

Рыночная капитализация составляет ₽2483746091.5594302976000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Kinetiq Markets HYPE на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле KMHYPE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 589509.537077403 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE входит в классификацию Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE , которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность KMHYPE?

Работа в сети -- позволяет KMHYPE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:28:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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