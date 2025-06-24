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Цена Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

USD

График цены Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) в реальном времени

$1,024
$1,024$1,024
0,00%(1D)

Цена Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) сегодня

Текущая цена Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) сегодня составляет 1,024 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11,79M USD. Цена WSRUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Savings rUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Wrapped Savings rUSD в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 11,51M USD

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Ценовые показатели Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Savings rUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Savings rUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Savings rUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Savings rUSD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Savings rUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

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Рыночная информация Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 11,79M
$ 11,79M$ 11,79M

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11,51M
11,51M 11,51M

Что такое Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

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Источник Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Официальный веб-сайт

Токеномика Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Понимание токеномики Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WSRUSD прямо сейчас!

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WSRUSD на местную валюту

1 WSRUSD к VND
26 946,56
1 WSRUSD к AUD
A$1,57696
1 WSRUSD к GBP
0,74752
1 WSRUSD к EUR
0,88064
1 WSRUSD к USD
$1,024
1 WSRUSD к MYR
RM4,352
1 WSRUSD к TRY
40,61184
1 WSRUSD к JPY
¥149,15584
1 WSRUSD к RUB
80,37376
1 WSRUSD к INR
88,22784
1 WSRUSD к IDR
Rp16 786,88256
1 WSRUSD к KRW
1 398,90688
1 WSRUSD к PHP
58,3168
1 WSRUSD к EGP
￡E.51,89632
1 WSRUSD к BRL
R$5,62176
1 WSRUSD к CAD
C$1,40288
1 WSRUSD к BDT
125,1328
1 WSRUSD к NGN
1 585,13152
1 WSRUSD к UAH
42,87488
1 WSRUSD к VES
Bs105,472
1 WSRUSD к PKR
Rs290,4064
1 WSRUSD к KZT
534,44608
1 WSRUSD к THB
฿33,54624
1 WSRUSD к TWD
NT$30,30016
1 WSRUSD к AED
د.إ3,75808
1 WSRUSD к CHF
Fr0,82944
1 WSRUSD к HKD
HK$8,02816
1 WSRUSD к MAD
.د.م9,2672
1 WSRUSD к MXN
$19,53792