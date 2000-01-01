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Топ токенов категории Токен управления играми по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токен управления играми. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9208
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1331
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.007
+0.03%
-2.08%
+3.67%
$ 22.17M
$ 19.21K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00698875
+0.07%
+0.01%
+5.82%
$ 21.74M
$ 4.37M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01986
-0.45%
-1.43%
+10.14%
$ 15.23M
$ 3.02M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12608
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
7
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01078986
-0.35%
-0.01%
-5.84%
$ 10.79M
$ 5.29K
8
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015688
-0.43%
-1.96%
-2.48%
$ 10.71M
$ 43.65M
9
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02049
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
10
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02971
-1.20%
-6.46%
+11.87%
$ 7.33M
$ 2.02M
11
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01421
-0.14%
-0.14%
-3.60%
$ 7.09M
$ 3.96M
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035017
-0.16%
-0.01%
-10.30%
$ 4.69M
$ 28.05K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044755
+0.10%
-0.00%
+1.01%
$ 4.47M
$ 195.97
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00316361
+0.22%
+0.02%
+6.49%
$ 4.20M
$ 5.48K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00970355
+0.10%
-0.00%
+7.23%
$ 2.84M
$ 11.07K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04393381
+0.25%
-0.01%
+0.93%
$ 2.32M
$ 22.95K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00241966
+0.88%
-0.03%
+2.83%
$ 2.11M
$ 39.80K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185437
+0.05%
--
+2.04%
$ 1.91M
$ 57.49
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01750045
0.00%
+0.16%
+19.79%
$ 1.64M
$ 4.87K
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
21
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10314E-7
+0.12%
-3.40%
-0.23%
$ 1.10M
--
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029985
-0.10%
-0.01%
+2.16%
$ 899.54K
$ 136.31
24
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019508
+0.22%
+0.04%
+14.18%
$ 778.59K
$ 790.15
25
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015793
-0.01%
-0.03%
-3.00%
$ 726.48K
$ 38.29K
26
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250951
0.00%
--
-0.42%
$ 726.46K
$ 91.37
27
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.6961E-8
+0.12%
-3.20%
+19.62%
$ 694.46K
--
28
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
29
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.209831
-2.36%
-0.02%
-6.78%
$ 588.65K
$ 78.75
30
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01811
-0.28%
+1.24%
+20.44%
$ 351.23K
$ 3.25M
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005934
-0.07%
+0.55%
-14.24%
$ 332.39K
$ 90.99M
32
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259998
0.00%
--
+5.04%
$ 312.00K
$ 1.24K
33
Gamium
Gamium
GMM
$ 6.0E-6
+1.35%
-10.80%
-16.43%
$ 293.72K
--
34
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00011965
-0.03%
-0.02%
-16.76%
$ 230.89K
$ 1.26
35
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
0.00%
--
-0.01%
$ 220.10K
$ 1.17
36
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00118891
-0.16%
+0.09%
-62.46%
$ 114.31K
$ 235.01
37
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001948
0.00%
-1.72%
-6.03%
$ 108.97K
$ 45.22M
38
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021985
0.00%
--
-9.47%
$ 107.62K
$ 174.32
39
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0.00802172
0.00%
--
+0.01%
$ 99.50K
$ 130.01
40
REVV
REVV
REVV
$ 7.771E-5
+0.21%
-1.10%
-0.94%
$ 86.28K
--
41
Bag
Bag
BAG
$ 1.272E-5
-2.83%
-2.80%
-0.31%
$ 74.78K
--
42
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.79E-6
0.00%
-6.20%
+20.32%
$ 71.57K
--
43
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
44
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0.00013662
0.00%
--
+3.01%
$ 49.46K
$ 432.54
45
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
+11.87%
$ 47.56K
$ 1.20
46
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
+0.01%
$ 32.98K
$ 313.54
47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.358E-5
+0.46%
-1.80%
-0.19%
$ 25.45K
--
48
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00015188
-0.60%
-0.00%
-10.03%
$ 18.34K
$ 49.88
49
Perion
Perion
PERC
$ 0.00044844
0.00%
--
-0.23%
$ 18.17K
$ 1.24
50
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
-0.54%
$ 18.16K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токен управления играми и почему они так популярны?
Токены категории Токен управления играми представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 52 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $442.99M.
Какой токен из категории Токен управления играми демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токен управления играми, отслеживаемых на MEXC, ALICE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токен управления играми находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 52 токенов категории Токен управления играми, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токен управления играми относятся AXS, APE, ILV. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токен управления играми?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токен управления играми составляет примерно $442.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токен управления играми, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.