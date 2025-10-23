Что такое Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Altered State Machine (ASTO) Сколько стоит Altered State Machine (ASTO) на сегодня? Актуальная цена ASTO в USD – 0,0044729 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ASTO в USD? $ 0,0044729 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ASTO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Altered State Machine? Рыночная капитализация ASTO составляет $ 3,66M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ASTO? Циркулирующее предложение ASTO составляет 821,19M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ASTO? ASTO достиг максимальной цены (ATH) в 0,890471 USD . Какова была минимальная цена ASTO за все время (ATL)? ASTO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00414492 USD . Каков объем торгов ASTO? Объем торгов за последние 24 часа для ASTO составляет -- USD . Вырастет ли ASTO в цене в этом году? ASTO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASTO для более подробного анализа.

