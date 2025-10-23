Текущая цена Altered State Machine сегодня составляет 0,0044729 USD. Следите за обновлениями цены ASTO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Altered State Machine сегодня составляет 0,0044729 USD. Следите за обновлениями цены ASTO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Altered State Machine

Цена Altered State Machine (ASTO)

Текущая цена 1 ASTO в USD:

$0,0044729
$0,0044729$0,0044729
+6,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
USD
График цены Altered State Machine (ASTO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:26:35 (UTC+8)

Информация о ценах Altered State Machine (ASTO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00418111
$ 0,00418111$ 0,00418111
Мин 24Ч
$ 0,00450538
$ 0,00450538$ 0,00450538
Макс 24Ч

$ 0,00418111
$ 0,00418111$ 0,00418111

$ 0,00450538
$ 0,00450538$ 0,00450538

$ 0,890471
$ 0,890471$ 0,890471

$ 0,00414492
$ 0,00414492$ 0,00414492

+0,15%

+6,51%

+5,31%

+5,31%

Текущая цена Altered State Machine (ASTO) составляет $0,0044729. За последние 24 часа ASTO торговался в диапазоне от $ 0,00418111 до $ 0,00450538, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASTO за все время составляет $ 0,890471, а минимальная – $ 0,00414492.

Что касается краткосрочной динамики, ASTO изменился на +0,15% за последний час, на +6,51% за 24 часа и на +5,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Altered State Machine (ASTO)

$ 3,66M
$ 3,66M$ 3,66M

--
----

$ 10,63M
$ 10,63M$ 10,63M

821,19M
821,19M 821,19M

2 384 000 000,0
2 384 000 000,0 2 384 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Altered State Machine составляет $ 3,66M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASTO составляет 821,19M, а общее предложение – 2384000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,63M.

История цен Altered State Machine (ASTO) в USD

За сегодня изменение цены Altered State Machine на USD составило $ +0,00027323.
За последние 30 дней изменение цены Altered State Machine на USD составило $ -0,0004526436.
За последние 60 дней изменение цены Altered State Machine на USD составило $ -0,0017541148.
За последние 90 дней изменение цены Altered State Machine на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00027323+6,51%
30 дней$ -0,0004526436-10,11%
60 дней$ -0,0017541148-39,21%
90 дней$ 0--

Что такое Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

Источник Altered State Machine (ASTO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Altered State Machine (USD)

Сколько будет стоить Altered State Machine (ASTO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Altered State Machine (ASTO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Altered State Machine.

Проверьте прогноз цены Altered State Machine!

ASTO на местную валюту

Токеномика Altered State Machine (ASTO)

Понимание токеномики Altered State Machine (ASTO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASTO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Altered State Machine (ASTO)

Сколько стоит Altered State Machine (ASTO) на сегодня?
Актуальная цена ASTO в USD – 0,0044729 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASTO в USD?
Текущая цена ASTO в USD составляет $ 0,0044729. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Altered State Machine?
Рыночная капитализация ASTO составляет $ 3,66M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASTO?
Циркулирующее предложение ASTO составляет 821,19M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASTO?
ASTO достиг максимальной цены (ATH) в 0,890471 USD.
Какова была минимальная цена ASTO за все время (ATL)?
ASTO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00414492 USD.
Каков объем торгов ASTO?
Объем торгов за последние 24 часа для ASTO составляет -- USD.
Вырастет ли ASTO в цене в этом году?
ASTO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASTO для более подробного анализа.
