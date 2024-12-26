Цена Crypto Royale (ROY)
Текущая цена Crypto Royale (ROY) сегодня составляет 0.00290008 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 347.55K USD. Цена ROY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Crypto Royale:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 346.57 USD
- Изменение цены Crypto Royale в течение дня составляет -0.87%
- Оборотное предложение составляет 119.78M USD
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За сегодня изменение цены Crypto Royale на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Royale на USD составило $ +0.0000990359.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Royale на USD составило $ +0.0033079101.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Royale на USD составило $ +0.0011736278283612577.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.87%
|30 дней
|$ +0.0000990359
|+3.41%
|60 дней
|$ +0.0033079101
|+114.06%
|90 дней
|$ +0.0011736278283612577
|+67.98%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Crypto Royale: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.96%
-0.87%
+0.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
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A$0.004640128
|1 ROY к GBP
￡0.0022910632
|1 ROY к EUR
€0.0027840768
|1 ROY к USD
$0.00290008
|1 ROY к MYR
RM0.0129923584
|1 ROY к TRY
₺0.1021408176
|1 ROY к JPY
¥0.455892576
|1 ROY к RUB
₽0.2896309896
|1 ROY к INR
₹0.2477538344
|1 ROY к IDR
Rp46.7754773224
|1 ROY к PHP
₱0.1701186928
|1 ROY к EGP
￡E.0.1474110664
|1 ROY к BRL
R$0.0194015352
|1 ROY к CAD
C$0.0041471144
|1 ROY к BDT
৳0.345979544
|1 ROY к NGN
₦4.4823346472
|1 ROY к UAH
₴0.1213973488
|1 ROY к VES
Bs0.14790408
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Rs0.8060192344
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₸1.5002983864
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