Что такое Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Genopets (GENE) Сколько стоит Genopets (GENE) на сегодня? Актуальная цена GENE в USD – 0,00720968 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GENE в USD? $ 0,00720968 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GENE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Genopets? Рыночная капитализация GENE составляет $ 612,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GENE? Циркулирующее предложение GENE составляет 84,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GENE? GENE достиг максимальной цены (ATH) в 37,83 USD . Какова была минимальная цена GENE за все время (ATL)? GENE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00512048 USD . Каков объем торгов GENE? Объем торгов за последние 24 часа для GENE составляет -- USD . Вырастет ли GENE в цене в этом году? GENE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GENE для более подробного анализа.

