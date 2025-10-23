Текущая цена League of Kingdoms сегодня составляет 0,117902 USD. Следите за обновлениями цены LOKA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LOKA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена League of Kingdoms сегодня составляет 0,117902 USD. Следите за обновлениями цены LOKA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LOKA прямо сейчас на MEXC.

Логотип League of Kingdoms

Цена League of Kingdoms (LOKA)

Не в листинге

Текущая цена 1 LOKA в USD:

$0,117602
$0,117602$0,117602
+4,20%1D
mexc
USD
График цены League of Kingdoms (LOKA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:48:53 (UTC+8)

Информация о ценах League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,110019
Мин 24Ч
$ 0,123392
Макс 24Ч

$ 0,110019
$ 0,123392
$ 5,37
$ 0,04425999
-3,35%

+4,54%

-3,83%

-3,83%

Текущая цена League of Kingdoms (LOKA) составляет $0,117902. За последние 24 часа LOKA торговался в диапазоне от $ 0,110019 до $ 0,123392, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LOKA за все время составляет $ 5,37, а минимальная – $ 0,04425999.

Что касается краткосрочной динамики, LOKA изменился на -3,35% за последний час, на +4,54% за 24 часа и на -3,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация League of Kingdoms (LOKA)

$ 5,37M
$ 5,37M$ 5,37M

--
----

$ 58,95M
$ 58,95M$ 58,95M

45,57M
45,57M 45,57M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация League of Kingdoms составляет $ 5,37M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LOKA составляет 45,57M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,95M.

История цен League of Kingdoms (LOKA) в USD

За сегодня изменение цены League of Kingdoms на USD составило $ +0,00512383.
За последние 30 дней изменение цены League of Kingdoms на USD составило $ -0,0285699536.
За последние 60 дней изменение цены League of Kingdoms на USD составило $ -0,0463928099.
За последние 90 дней изменение цены League of Kingdoms на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00512383+4,54%
30 дней$ -0,0285699536-24,23%
60 дней$ -0,0463928099-39,34%
90 дней$ 0--

Что такое League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

Источник League of Kingdoms (LOKA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены League of Kingdoms (USD)

Сколько будет стоить League of Kingdoms (LOKA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов League of Kingdoms (LOKA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для League of Kingdoms.

Проверьте прогноз цены League of Kingdoms!

LOKA на местную валюту

Токеномика League of Kingdoms (LOKA)

Понимание токеномики League of Kingdoms (LOKA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LOKA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о League of Kingdoms (LOKA)

Сколько стоит League of Kingdoms (LOKA) на сегодня?
Актуальная цена LOKA в USD – 0,117902 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LOKA в USD?
Текущая цена LOKA в USD составляет $ 0,117902. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация League of Kingdoms?
Рыночная капитализация LOKA составляет $ 5,37M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LOKA?
Циркулирующее предложение LOKA составляет 45,57M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LOKA?
LOKA достиг максимальной цены (ATH) в 5,37 USD.
Какова была минимальная цена LOKA за все время (ATL)?
LOKA достиг минимальной цены (ATL) в 0,04425999 USD.
Каков объем торгов LOKA?
Объем торгов за последние 24 часа для LOKA составляет -- USD.
Вырастет ли LOKA в цене в этом году?
LOKA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LOKA для более подробного анализа.
