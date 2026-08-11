Какова реальная цена Karrat сегодня?

Текущая цена Karrat составляет ₽0.180108820133275264000, за последние 24 часа она изменилась на -4.41%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для KARRAT?

KARRAT торговался в диапазоне от ₽0.176917656613324704000 до ₽0.19236019445347936000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Karrat сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется KARRAT?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что KARRAT демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Karrat в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽157365812.9893668896000 Karrat занимает #2164 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли KARRAT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Karrat соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽94.275874211904000, а ATL — ₽0.160874297130375136000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение KARRAT?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (873725679.0 токенов), производительность категории в рамках Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Governance и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.