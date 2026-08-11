О чём zkRace?

zkRace (ранее DeRace) — это одновременно ведущая веб3-игра о скачках и первая в мире передовая инфраструктура на базе zk-rollup, специально разработанная для GameFi и работающая с ZERC.

Чем уникален zkRace?

zkRace как игра представляет собой сочетание двух значительных рынков, каждый из которых ежегодно приносит миллиарды долларов: видеоигр и конных скачек, объединённых благодаря технологиям блокчейна и NFT.

Что дальше для zkRace?

Эта инновационная технология готовится принять другие проекты GameFi, стремящиеся обойти традиционные ограничения блокчейна. Используя ZERC для оплаты транзакций, эта система существенно повышает полезность и спрос на ZERC, что напрямую связано с её практическим применением.

Для чего можно использовать zkRace?

Мощный токен zkRace — ZERC — станет движущей силой революции GameFi, предлагая беспрецедентную полезность за счёт поддержки как самой игры, так и базовой инфраструктуры.

Инициировано zkRace. Работает на ZERC. Разработано специально для GameFi и не только.

Какова сегодняшняя актуальная стоимость zkRace?

Сегодня zkRace торгуется по цене ₽0.194536606099949680000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.00%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна ZERC в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у zkRace сегодня?

zkRace имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался ZERC сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.194492464140924320000 до ₽0.194674269158605040000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов ZERC?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска zkRace?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token, созданный на блокчейне --, ZERC может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.