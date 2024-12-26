Цена GMT (GMT)
Текущая цена GMT (GMT) сегодня составляет 0.134747 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 353.37M USD. Цена GMT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GMT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 65.10M USD
- Изменение цены GMT в течение дня составляет -4.70%
- Оборотное предложение составляет 2.62B USD
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За сегодня изменение цены GMT на USD составило $ -0.0066492490449272.
За последние 30 дней изменение цены GMT на USD составило $ -0.0458293950.
За последние 60 дней изменение цены GMT на USD составило $ +0.0103164324.
За последние 90 дней изменение цены GMT на USD составило $ -0.02183557297188216.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0066492490449272
|-4.70%
|30 дней
|$ -0.0458293950
|-34.01%
|60 дней
|$ +0.0103164324
|+7.66%
|90 дней
|$ -0.02183557297188216
|-13.94%
Ознакомьтесь с последним анализом цен GMT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.40%
-4.70%
-18.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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