Информация о ценах UFO Gaming (UFO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -11,24% Изменение цены (1Д) -9,98% Изменение цены (7Д) -14,80% Изменение цены (7Д) -14,80%

Текущая цена UFO Gaming (UFO) составляет --. За последние 24 часа UFO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UFO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, UFO изменился на -11,24% за последний час, на -9,98% за 24 часа и на -14,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UFO Gaming (UFO)

Рыночная капитализация $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Оборотное предложение 25,76T 25,76T 25,76T Общее предложение 25 757 575 757 575,0 25 757 575 757 575,0 25 757 575 757 575,0

Текущая рыночная капитализация UFO Gaming составляет $ 1,54M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UFO составляет 25,76T, а общее предложение – 25757575757575.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,54M.