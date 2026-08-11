Какова текущая цена Gamium?

Gamium торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -11.79%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GMM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -11.79% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GMM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Gamium показывает себя по сравнению с токенами категории SocialFi,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Governance?

В рамках сегмента SocialFi,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Governance GMM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Gamium?

Рыночная капитализация ₽21433480.2769942624000 ставит GMM на 4243-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GMM?

Gamium обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GMM?

При наличии в обращении 48964866146.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.