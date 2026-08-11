Какова текущая рыночная цена Splintershards?

Splintershards оценивается в ₽0.233621132284740144000, за последние 24 часа он изменился на 0.16%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SPS?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SPS сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Splintershards на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SPS?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 489718725.3536008, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Splintershards?

Splintershards за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SPS показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance?

По сравнению с другими активами в сегменте Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance, динамика SPS зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.