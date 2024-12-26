Цена Moon Tropica (CAH)
Текущая цена Moon Tropica (CAH) сегодня составляет 14.91 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 41.81M USD. Цена CAH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Moon Tropica:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 70.35K USD
- Изменение цены Moon Tropica в течение дня составляет +1.04%
- Оборотное предложение составляет 2.81M USD
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За сегодня изменение цены Moon Tropica на USD составило $ +0.153003.
За последние 30 дней изменение цены Moon Tropica на USD составило $ +3.6300571860.
За последние 60 дней изменение цены Moon Tropica на USD составило $ +8.4707631330.
За последние 90 дней изменение цены Moon Tropica на USD составило $ +3.327510008406495.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.153003
|+1.04%
|30 дней
|$ +3.6300571860
|+24.35%
|60 дней
|$ +8.4707631330
|+56.81%
|90 дней
|$ +3.327510008406495
|+28.73%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Moon Tropica: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.42%
+1.04%
-7.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
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