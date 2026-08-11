Какова текущая рыночная цена Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix оценивается в ₽0.681579529597048880000, за последние 24 часа он изменился на 0.58%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SOUL?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SOUL сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Phantasma Phoenix на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SOUL?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 137197696.9509012, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SOUL показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace?

По сравнению с другими активами в сегменте Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace, динамика SOUL зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.