Какова текущая рыночная цена StarLink?

StarLink оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -2.01%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у STARL?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии STARL сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен StarLink на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов STARL?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 9979138259325.838, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов StarLink?

StarLink за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как STARL показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Adventure Games?

По сравнению с другими активами в сегменте Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Adventure Games, динамика STARL зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.