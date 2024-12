Что такое Lucha (LUCHA)

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

Источник Lucha (LUCHA) Официальный веб-сайт