Текущая цена SENATE сегодня составляет 0,00151945 USD. Следите за обновлениями цены SENATE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SENATE прямо сейчас на MEXC.

Цена SENATE (SENATE)

Не в листинге

Текущая цена 1 SENATE в USD:

$0,00151812
-14,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены SENATE (SENATE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:10:08 (UTC+8)

Информация о ценах SENATE (SENATE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00127208
Мин 24Ч
$ 0,00185011
Макс 24Ч

$ 0,00127208
$ 0,00185011
$ 5,85
$ 0,00127208
+0,19%

-14,65%

-52,63%

-52,63%

Текущая цена SENATE (SENATE) составляет $0,00151945. За последние 24 часа SENATE торговался в диапазоне от $ 0,00127208 до $ 0,00185011, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SENATE за все время составляет $ 5,85, а минимальная – $ 0,00127208.

Что касается краткосрочной динамики, SENATE изменился на +0,19% за последний час, на -14,65% за 24 часа и на -52,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SENATE (SENATE)

$ 208,79K
$ 208,79K$ 208,79K

$ 247,89K
137,53M
163 289 542,828217
Текущая рыночная капитализация SENATE составляет $ 208,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SENATE составляет 137,53M, а общее предложение – 163289542.828217. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 247,89K.

История цен SENATE (SENATE) в USD

За сегодня изменение цены SENATE на USD составило $ -0,000260921247128159.
За последние 30 дней изменение цены SENATE на USD составило $ -0,0011475086.
За последние 60 дней изменение цены SENATE на USD составило $ -0,0011766865.
За последние 90 дней изменение цены SENATE на USD составило $ -0,012117953617401258.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000260921247128159-14,65%
30 дней$ -0,0011475086-75,52%
60 дней$ -0,0011766865-77,44%
90 дней$ -0,012117953617401258-88,85%

Что такое SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SENATE (SENATE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SENATE (USD)

Сколько будет стоить SENATE (SENATE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SENATE (SENATE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SENATE.

Проверьте прогноз цены SENATE!

SENATE на местную валюту

Токеномика SENATE (SENATE)

Понимание токеномики SENATE (SENATE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SENATE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SENATE (SENATE)

Сколько стоит SENATE (SENATE) на сегодня?
Актуальная цена SENATE в USD – 0,00151945 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SENATE в USD?
Текущая цена SENATE в USD составляет $ 0,00151945. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SENATE?
Рыночная капитализация SENATE составляет $ 208,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SENATE?
Циркулирующее предложение SENATE составляет 137,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SENATE?
SENATE достиг максимальной цены (ATH) в 5,85 USD.
Какова была минимальная цена SENATE за все время (ATL)?
SENATE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00127208 USD.
Каков объем торгов SENATE?
Объем торгов за последние 24 часа для SENATE составляет -- USD.
Вырастет ли SENATE в цене в этом году?
SENATE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SENATE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:10:08 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.