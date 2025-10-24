Что такое SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game. The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts. Users who hold SENATE tokens will be able to: * Create factions and manage them by holding votes. * Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc. * Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.

Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Источник SENATE (SENATE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены SENATE (USD)

SENATE на местную валюту

Токеномика SENATE (SENATE)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SENATE (SENATE) Сколько стоит SENATE (SENATE) на сегодня? Актуальная цена SENATE в USD – 0,00151945 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SENATE в USD? $ 0,00151945 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SENATE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SENATE? Рыночная капитализация SENATE составляет $ 208,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SENATE? Циркулирующее предложение SENATE составляет 137,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SENATE? SENATE достиг максимальной цены (ATH) в 5,85 USD . Какова была минимальная цена SENATE за все время (ATL)? SENATE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00127208 USD . Каков объем торгов SENATE? Объем торгов за последние 24 часа для SENATE составляет -- USD . Вырастет ли SENATE в цене в этом году? SENATE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SENATE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SENATE (SENATE)