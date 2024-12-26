Цена XBorg (XBG)
Текущая цена XBorg (XBG) сегодня составляет 0.34018 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 73.09M USD. Цена XBG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка XBorg:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.32M USD
- Изменение цены XBorg в течение дня составляет +15.01%
- Оборотное предложение составляет 215.00M USD
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За сегодня изменение цены XBorg на USD составило $ +0.04438875.
За последние 30 дней изменение цены XBorg на USD составило $ +0.1867216383.
За последние 60 дней изменение цены XBorg на USD составило $ +0.1334313527.
За последние 90 дней изменение цены XBorg на USD составило $ +0.25171170163598417.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.04438875
|+15.01%
|30 дней
|$ +0.1867216383
|+54.89%
|60 дней
|$ +0.1334313527
|+39.22%
|90 дней
|$ +0.25171170163598417
|+284.52%
Ознакомьтесь с последним анализом цен XBorg: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.77%
+15.01%
+8.35%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.
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