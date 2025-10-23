Текущая цена LEO Token сегодня составляет 8,96 USD. Следите за обновлениями цены LEO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LEO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена LEO Token сегодня составляет 8,96 USD. Следите за обновлениями цены LEO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LEO прямо сейчас на MEXC.

Цена LEO Token (LEO)

Текущая цена 1 LEO в USD:

$8,96
$8,96
-0,20%1D
График цены LEO Token (LEO) в реальном времени
Информация о ценах LEO Token (LEO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 8,95
$ 8,95
Мин 24Ч
$ 8,99
$ 8,99
Макс 24Ч

$ 8,95
$ 8,95

$ 8,99
$ 8,99

$ 10,14
$ 10,14

$ 0,799859
$ 0,799859

-0,07%

-0,28%

-7,13%

-7,13%

Текущая цена LEO Token (LEO) составляет $8,96. За последние 24 часа LEO торговался в диапазоне от $ 8,95 до $ 8,99, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LEO за все время составляет $ 10,14, а минимальная – $ 0,799859.

Что касается краткосрочной динамики, LEO изменился на -0,07% за последний час, на -0,28% за 24 часа и на -7,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация LEO Token (LEO)

$ 8,27B
$ 8,27B

--
----

$ 8,83B
$ 8,83B

922,40M
922,40M

985 239 504,0
985 239 504,0

Текущая рыночная капитализация LEO Token составляет $ 8,27B, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LEO составляет 922,40M, а общее предложение – 985239504.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,83B.

История цен LEO Token (LEO) в USD

За сегодня изменение цены LEO Token на USD составило $ -0,0259787850441.
За последние 30 дней изменение цены LEO Token на USD составило $ -0,5008935680.
За последние 60 дней изменение цены LEO Token на USD составило $ -0,5872993280.
За последние 90 дней изменение цены LEO Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0259787850441-0,28%
30 дней$ -0,5008935680-5,59%
60 дней$ -0,5872993280-6,55%
90 дней$ 0--

Что такое LEO Token (LEO)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник LEO Token (LEO)

Прогноз цены LEO Token (USD)

Сколько будет стоить LEO Token (LEO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LEO Token (LEO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LEO Token.

Проверьте прогноз цены LEO Token!

LEO на местную валюту

Токеномика LEO Token (LEO)

Понимание токеномики LEO Token (LEO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LEO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LEO Token (LEO)

Сколько стоит LEO Token (LEO) на сегодня?
Актуальная цена LEO в USD – 8,96 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LEO в USD?
Текущая цена LEO в USD составляет $ 8,96. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация LEO Token?
Рыночная капитализация LEO составляет $ 8,27B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LEO?
Циркулирующее предложение LEO составляет 922,40M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LEO?
LEO достиг максимальной цены (ATH) в 10,14 USD.
Какова была минимальная цена LEO за все время (ATL)?
LEO достиг минимальной цены (ATL) в 0,799859 USD.
Каков объем торгов LEO?
Объем торгов за последние 24 часа для LEO составляет -- USD.
Вырастет ли LEO в цене в этом году?
LEO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LEO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии LEO Token (LEO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.