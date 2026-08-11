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Текущая цена Rails сегодня составляет 0,04197409 USD. Рыночная капитализация RAILS составляет 1 423 659 USD. Отслеживайте обновления цен RAILS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rails сегодня составляет 0,04197409 USD. Рыночная капитализация RAILS составляет 1 423 659 USD. Отслеживайте обновления цен RAILS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Rails (RAILS)

Не в листинге

Текущая цена 1 RAILS в USD:

$0,0419748
$0,0419748$0,0419748
-6,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Rails (RAILS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:06:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rails

Текущая цена Rails (RAILS) сегодня составляет $ 0,04197409 с изменением 6,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAILS на USD составляет $ 0,04197409 за RAILS.

На данный момент Rails занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 423 659, при оборотном предложении 33,92M RAILS. В течение последних 24 часов, RAILS торговался в диапазоне от $ 0,04003444 (минимум) до $ 0,04566245 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,091, тогда как исторический минимум составил $ 0,04003444.

В краткосрочной перспективе RAILS изменился на -- за последний час и на -17,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,23K.

Рыночная информация Rails (RAILS)

$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M

$ 1,23K
$ 1,23K$ 1,23K

$ 2,73M
$ 2,73M$ 2,73M

33,92M
33,92M 33,92M

65 000 000,0
65 000 000,0 65 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Rails составляет $ 1,42M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,23K. Циркулируещее обращение RAILS составляет 33,92M, а общее предложение – 65000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,73M.

История цен Rails в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04003444
$ 0,04003444$ 0,04003444
Мин 24Ч
$ 0,04566245
$ 0,04566245$ 0,04566245
Макс 24Ч

$ 0,04003444
$ 0,04003444$ 0,04003444

$ 0,04566245
$ 0,04566245$ 0,04566245

$ 1,091
$ 1,091$ 1,091

$ 0,04003444
$ 0,04003444$ 0,04003444

--

-6,76%

-17,71%

-17,71%

История цен Rails (RAILS) в USD

За сегодня изменение цены Rails на USD составило $ -0,003045278545263215.
За последние 30 дней изменение цены Rails на USD составило $ -0,0108109557.
За последние 60 дней изменение цены Rails на USD составило $ -0,0103932925.
За последние 90 дней изменение цены Rails на USD составило $ -0,00000088654463067.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,003045278545263215-6,76%
30 дней$ -0,0108109557-25,75%
60 дней$ -0,0103932925-24,76%
90 дней$ -0,00000088654463067-0,00%

Прогноз цены Rails

Прогноз цены Rails (RAILS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RAILS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rails (RAILS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rails потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rails достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RAILS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rails».

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О Rails

Какова текущая цена Rails?

Rails (RAILS) торгуется по цене ₽3.140590499205664736000, что отражает изменение цены на уровне -6.76% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Rails в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Derivatives,Perpetuals,Ethereum Ecosystem, RAILS часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется RAILS?

За последние 24 часа объем торгов RAILS составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Rails в обращении?

Сегодня в обращении находится 33917350.10614135 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг RAILS?

В настоящее время Rails занимает рейтинг №2511 с рыночной капитализацией ₽106521187.9401944736000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Rails за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -6.76%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Rails соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Derivatives,Perpetuals,Ethereum Ecosystem RAILS демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:06:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rails (RAILS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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