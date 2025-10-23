Что такое Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project's vision that every asset can find a market.

Прогноз цены Omnipair (USD)

OMFG на местную валюту

Токеномика Omnipair (OMFG)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Omnipair (OMFG) Сколько стоит Omnipair (OMFG) на сегодня? Актуальная цена OMFG в USD – 0,6031 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OMFG в USD? $ 0,6031 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OMFG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Omnipair? Рыночная капитализация OMFG составляет $ 7,24M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OMFG? Циркулирующее предложение OMFG составляет 12,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OMFG? OMFG достиг максимальной цены (ATH) в 1,86 USD . Какова была минимальная цена OMFG за все время (ATL)? OMFG достиг минимальной цены (ATL) в 0,335642 USD . Каков объем торгов OMFG? Объем торгов за последние 24 часа для OMFG составляет -- USD . Вырастет ли OMFG в цене в этом году? OMFG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OMFG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Omnipair (OMFG)