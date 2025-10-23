Текущая цена Omnipair сегодня составляет 0,6031 USD. Следите за обновлениями цены OMFG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OMFG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Omnipair сегодня составляет 0,6031 USD. Следите за обновлениями цены OMFG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OMFG прямо сейчас на MEXC.

Логотип Omnipair

Цена Omnipair (OMFG)

Не в листинге

Текущая цена 1 OMFG в USD:

$0,603518
$0,603518
-4,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Omnipair (OMFG) в реальном времени
Информация о ценах Omnipair (OMFG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,518453
$ 0,518453
Мин 24Ч
$ 0,642776
$ 0,642776
Макс 24Ч

$ 0,518453
$ 0,518453

$ 0,642776
$ 0,642776

$ 1,86
$ 1,86

$ 0,335642
$ 0,335642

-0,62%

-4,37%

-44,39%

-44,39%

Текущая цена Omnipair (OMFG) составляет $0,6031. За последние 24 часа OMFG торговался в диапазоне от $ 0,518453 до $ 0,642776, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OMFG за все время составляет $ 1,86, а минимальная – $ 0,335642.

Что касается краткосрочной динамики, OMFG изменился на -0,62% за последний час, на -4,37% за 24 часа и на -44,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Omnipair (OMFG)

$ 7,24M
$ 7,24M

--
--

$ 7,24M
$ 7,24M

12,00M
12,00M

11 999 979,820086
11 999 979,820086

Текущая рыночная капитализация Omnipair составляет $ 7,24M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMFG составляет 12,00M, а общее предложение – 11999979.820086. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,24M.

История цен Omnipair (OMFG) в USD

За сегодня изменение цены Omnipair на USD составило $ -0,0275931436643784.
За последние 30 дней изменение цены Omnipair на USD составило $ +0,0384122230.
За последние 60 дней изменение цены Omnipair на USD составило $ +0,1470152746.
За последние 90 дней изменение цены Omnipair на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0275931436643784-4,37%
30 дней$ +0,0384122230+6,37%
60 дней$ +0,1470152746+24,38%
90 дней$ 0--

Что такое Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Omnipair (OMFG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Omnipair (USD)

Сколько будет стоить Omnipair (OMFG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Omnipair (OMFG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Omnipair.

Проверьте прогноз цены Omnipair!

OMFG на местную валюту

Токеномика Omnipair (OMFG)

Понимание токеномики Omnipair (OMFG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OMFG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Omnipair (OMFG)

Сколько стоит Omnipair (OMFG) на сегодня?
Актуальная цена OMFG в USD – 0,6031 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OMFG в USD?
Текущая цена OMFG в USD составляет $ 0,6031. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Omnipair?
Рыночная капитализация OMFG составляет $ 7,24M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OMFG?
Циркулирующее предложение OMFG составляет 12,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OMFG?
OMFG достиг максимальной цены (ATH) в 1,86 USD.
Какова была минимальная цена OMFG за все время (ATL)?
OMFG достиг минимальной цены (ATL) в 0,335642 USD.
Каков объем торгов OMFG?
Объем торгов за последние 24 часа для OMFG составляет -- USD.
Вырастет ли OMFG в цене в этом году?
OMFG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OMFG для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.