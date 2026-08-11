Сегодняшняя цена Pika Protocol

Текущая цена Pika Protocol (PIKA) сегодня составляет $ 0,312339 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIKA на USD составляет $ 0,312339 за PIKA.

На данный момент Pika Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 934 435, при оборотном предложении 19,00M PIKA. В течение последних 24 часов, PIKA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,26, тогда как исторический минимум составил $ 0,00342553.

В краткосрочной перспективе PIKA изменился на -- за последний час и на +3,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,04.

Рыночная информация Pika Protocol (PIKA)

Рыночная капитализация $ 5,93M$ 5,93M $ 5,93M Объем (24Ч) $ 11,04$ 11,04 $ 11,04 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,23M$ 31,23M $ 31,23M Оборотное предложение 19,00M 19,00M 19,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Pika Protocol составляет $ 5,93M, при 24-часовом объеме торгов $ 11,04. Циркулируещее обращение PIKA составляет 19,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,23M.