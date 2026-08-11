Какова текущая цена Perpetual Protocol?

Perpetual Protocol (PERP) торгуется по цене ₽1.431154135806687040000, что отражает изменение цены на уровне -2.09% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Perpetual Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, PERP часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется PERP?

За последние 24 часа объем торгов PERP составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Perpetual Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 72609864.24405634 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг PERP?

В настоящее время Perpetual Protocol занимает рейтинг №2537 с рыночной капитализацией ₽214672970.7372436480000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Perpetual Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.09%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Perpetual Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio PERP демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.