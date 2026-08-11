Сегодняшняя цена Nemesis

Текущая цена Nemesis (NEMESIS) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEMESIS на USD составляет $ 0 за NEMESIS.

На данный момент Nemesis занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 241,378, при оборотном предложении 999.29M NEMESIS. В течение последних 24 часов, NEMESIS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00761627, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NEMESIS изменился на -0.15% за последний час и на -27.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.11K.

Рыночная информация Nemesis (NEMESIS)

Рыночная капитализация $ 241.38K$ 241.38K $ 241.38K Объем (24Ч) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 241.38K$ 241.38K $ 241.38K Оборотное предложение 999.29M 999.29M 999.29M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Nemesis составляет $ 241.38K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.11K. Циркулируещее обращение NEMESIS составляет 999.29M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 241.38K.